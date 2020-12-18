'Ramo' Yavuz'un peşinde!

Ramo’nun bu akşam ekrana gelecek 25. bölümünde Ramo, Hasan, Doğan ve Şahin, Fidan’ın ölümüne neden olan Yavuz’un peşine düşmüşlerdir. Ramo, Yavuz’u bulmak için hem Serdengeçtiler'den hem de Cihangir’in kullandığı mesaj ağından yararlanmak ister. Cihangir de Yavuz’un Vasili’yle işbirliği yaptığını öğrenir ve adamlarını Yavuz’un peşine takar. Yavuz, dört bir yandan sıkışmıştır artık. Sibel de bütün enerjisiyle Ramo’ya yardım ediyordur. Ramo, Yavuz’u bulduğunda hiç beklemediği, çok büyük bir sürprizle karşılaşır.Ramo, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!