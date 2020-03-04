'Ramo'da beklenmedik sürpriz!

Ramo, dün akşam yayınlanan sekizinci bölümüyle ABC1 20+'da 6.63 izlenme oranı (rating), 14.60 izlenme payı (share), AB’de 4.76 izlenme oranı (rating), 11.95 izlenme payı (share), Total’de 6.82 izlenme oranı (rating), 16.08izlenme payı (share) elde etti. #BoyunEğmem etiketi Twitter Türkiye'de 10 saat 50 dakika, dünyada ise 1 saat 20 dakika TT listesinde kaldı. #RamBel etiketi 2 saat 40 dakika, #NecFat ise 4 saat boyunca Türkiye gündeminde yer aldı.Doğan'ın haber vermesiyle tuzağı öğrenen Süleyman Ağa, Ramo'dan kaçmayı başaramadı. Ramo tam Süleyman'ı öldürecekken Hasan'dan aldığı telefonla durmak zorunda kaldı. Neco ve Neslihan, Fatoş'u da alıp kaçtı. Kardeşi için eli kolu bağlanan Ramo, Süleyman'ı da alıp mahalleye geri döndü. Alpay son anda suikasttan kaçmayı başardı ancak arabadaki kardeşi kurtulamadı. Kardeşinin ölümüyle deliye dönen Alpay komisyonun başına geçti. Yavuz'un da onayını alarak Ramo'yu öldürmek için saldırı planlarına başladı. Şahin, Doğan'ı Süleyman Ağa'nın yanından çıkarken görünce hesap sordu. Doğan yaşadığı pişmanlıkla kendini daha fazla tutamadı ve her şeyi anlattı. Sibel, kendisi ve dedesi karşılığında Fatoş'u geri getirmeyi teklif etti. Ramo kardeşi için bu takası kabul etti. Süleyman Ağa ve Sibel'le birlikte takas yerine gelirken Neco da söz verdiği gibi Fatoş'u getirdi.Takas sorunsuz gerçekleşti ancak dönüş yolunda Ramo'nun konvoyu saldırıya uğradı. Hasan ve Boz, Fatoş'u, Durdu Baba'nın mekanına götürürken Ramo çatışmanın ortasında tek başına kaldı. Alpay saldırılarına eş zamanlı başlayarak Fidan'a, mahalleye ve Durdu Baba'nın mekanına da saldırdı. Hasan ve Boz ise olay yerine geri döndüklerinde Ramo'yu bulamadı. Halef de Neco, Sibel ve Süleyman'ın olduğu konvoya saldırdı.