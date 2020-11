'Ramo'da Cihangir'den şaşırtan hamle!

Ramo, dün akşam yayınlanan 19. bölümüyle ABC1 20+'da 5.18 izlenme oranı (rating), 12.24 izlenme payı (share), AB’de 4.48 izlenme oranı (rating), 11.02 izlenme payı (share), Total’de 5.34 izlenme oranı (rating), 12.41 izlenme payı (share) elde etti. . #ZamanıGeldi etiketi Twitter Türkiye'de 5 saat TT listesinde kaldı.Yavuz tarafından vurulan Ramo günlerce hastanede kaldıktan sonra kendine gelir gelmez yeniden Kaman meselesi ile ilgili harekete geçti. İlk işi ise Yavuz ile görüşmek oldu. Yavuz'la karşı karşıya gelen Ramo, parmak izi olan cinayet silahının hala kendisinde olduğunu söyleyerek onu tekrardan köşeye sıkıştırdı. Yavuz'un neyin peşinde olduğunu öğrenmek isterken o sırada gelen Fidan, Yavuz'a silah çekti. Ramo ise Yavuz'un kendisini öldürmek amaçlı vurmadığını anlatarak Fidan'ı şaşırttı.Ramo ile Yavuz yüzleşirken, diğer tarafta Cihangir de her yerde Yavuz'u arıyordu. Doğu, onu bularak Cihangir'e teslim etti. Ramo ve Sibel, Cihangir'in Yavuz'u öldüreceğini düşünürken, hiçbir şey yapmamasıyla büyük bir şaşkınlık yaşadı. Yavuz'un elinde Cihangir'i tehdit edebileceği belgeler vardı! Önceden terapi yemeği hazırlatmış olan Cihangir'in, Yavuz'un gösterdiği belgeler yüzünden eli kolu bağlanmıştı.Kaman gizemi dışında artık Yavuz'un dokunulmazlık gizemini de çözmeye çalışan Ramo, hem Yavuz'a hem Cihangir'e karşı bir oyun oynadı. Cihangir'e, Yavuz'un elindeki belgeleri alıp getireceğini söyledi. Oyununu başlatan Ramo, kendisi ile buluşmaya gelen Yavuz'u bağladıktan sonra Cihangir'i aradı. Yavuz'un ve belgelerin kendisinde olduğunu söylemesi üzerine Cihangir hemen buluşma yerine geldi. Ramo, Yavuz'a doğrulttuğu silahı Cihangir'in eline verince cinayet silahının üzerinde parmak izi kaldı! Ramo'dan aldığı belgelerin gerçek olmadığını, aslında her şeyin bir oyun olduğunu sonradan anlayan Cihangir için artık her şey çok geçti. Evine düzenlenen operasyonla Cihangir gözaltına alındı.Show TV’nin sevilen dizisi, BKM imzalı Ramo’nun 20. bölüm tanıtımı yayınlandı. Ramo'nun Cihangir'e meydan okuduğu tanıtımda ikili arasındaki savaş giderek kızışıyor.Ramo, Cuma akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!