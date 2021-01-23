'Ramo'da dengeler değişti!

Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Ramo'nun dün akşam ekrana gelen bölümünde; Vadim'i yakalayarak onu ormanlık alana getiren Ramo'nun kurduğu plan başarıyla sonuçlandı ve Mazhar gerçekleri öğrendi. Vadim'i konuşturarak kurulan oyunu Mazhar'a gösteren Ramo, Vadim'in sonunu hazırladı. Burada büyük patron ile tanışan Ramo, tüm planın değiştiğini anladı. Finalde Ramo ile büyük patronun karşılaştığı anlarda heyecan doruğa ulaştı.Ramo, dün akşam yayınlanan 29. bölümüyle ABC1 20+'da 6.40 izlenme oranı (rating), 12.64 izlenme payı (share), AB'de 3.48 izlenme oranı (rating), 7.44 izlenme payı (share), Total’de 6.25 izlenme oranı (rating), 12.44 izlenme payı (share) elde etti. #BüyükPatron etiketi 5 saat, #Ramo etiketi ise 2 saat 5 dakika boyunca TT listesinde kaldı.Cihangir'in ölümüyle İstanbul'da tüm dengeler alt üst oldu. Ailesinin intikamı için harekete geçen Nehir, Boran ile anlaşmaya karar verdi. Boran ise Cihangir'in boşalan koltuğuna geçebilmek için Ruslar ile anlaşma yaparken, Vadim'e teklif olarak Ramo'nun adresini verdi. Vadim, Ramo'nun ölüm fermanını imzaladı ancak işler planladığı gibi gitmedi. Vadim'in adamları, Serdengeçtiler'in mahallesine baskın düzenlerken, Ramo ve Serdengeçtiler mahalleyi savundu. Saldırıdan başarıyla kurtulan Ramo, Vadim'in adamlarını öldürmeyerek yeni planını da devreye soktu.Ailesinin ölümünün ardından tek başına kalan Nehir, Cihangir'den kalan mirasla önemli bilgiler öğrendi. Cihangir'in gizli deposunda hem para hem de kişilere ait belgeler olduğunu gören Nehir, burada Cengiz Yıldırım'ın belgelerini buldu ve bilinmeyenleri öğrendi. Diğer tarafta Boran ile iş birliği yapan Nehir, Sibel'den vakıfları devretmesini istedi. Ramo ve Sibel, devir işlemleri için Boran ile buluşacakken Ramo, Boran'ın planını anlayarak oyunu bozdu. Boran, Ramo'yu yakalayamadı. Ramo, Vadim'i kaçırdı. Nehir ise Sibel'e karşı büyük planı için ilerlerken, Sibel'in kardeşi olduğunu söylediği bir kadını bulması herkesi şoke etti.Ramo ile Sibel'in romantik anları büyük beğeni toplarken, ikili evlenmeye karar verdi. Ormanda karların içinde Sibel'e evlenme teklif eden Ramo, seyircileri de derinden etkiledi. Ramo ile Sibel'in evlilik haberi aile ortamında da büyük bir sevinçle karşılanırken, asıl sürpriz Ramo ile Sibel'in düğünlerini Adana'da yapmak istediklerini söylemesi oldu.Ramo, Cuma akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!