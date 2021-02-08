'Ramo'da Emre Kınay sürprizi!

Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesi ile her bölümü ilgiyle takip edilen RAMO’nun kadrosuna yayınlanacak yeni bölümde Emre Kınay dahil oluyor. Sürpriz bir karakterle seyirci karşına çıkacak olan Emre Kınay'ın, Ramo'da dengeleri nasıl değiştireceği merakla bekleniyor.Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, İlker Aksum, Mehmet Yılmaz Ak, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.Ramo, Cuma akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!