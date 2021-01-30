'Ramo'da etkileyici final sahnesi!

Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Ramo'nun dün akşam ekrana gelen bölümünde; Ramo, Sibel'den habersiz düğünlerini organize ederek büyük bir sürpriz yaptı. Çifti düğün heyecanı sardı ancak yaşanan beklenmedik gelişmeler düğün gününü bir felakete dönüştürdü. Sibel'in aniden ortaya çıkan kardeşi Gizem, Nehir ile iş birliği yaptı. Gizem'in Nehir'e düğünde bulunan korumaları haber vermesi üzerine Nehir ile beraber planın içinde olan Korkut'un adamları saldırıya geçti. Yapılan saldırıda Sibel vurulurken, Sibel'i kanlar içinde gören Ramo'nun korku dolu hali izleyicileri de derinden etkiledi.Ramo, dün akşam yayınlanan 30. bölümüyle ABC1 20+'da 5.04 izlenme oranı (rating), 10.23 izlenme payı (share), AB'de 4.15 izlenme oranı (rating), 9.04 izlenme payı (share), Total’de 6.28 izlenme oranı (rating), 12.47 izlenme payı (share) elde etti. #RAMO etiketi ise 2 saat 5 dakika boyunca TT listesinde kaldı.Ramo, İstanbul'un büyük patronu Yıldırım'la tanıştı ancak bu görüşmede büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Yıldırım, Mazhar'a İstanbul'u yönetme görevini verirken, Ramo'yu da İstanbul'da nizam ve intizamı yeniden kurmak için görevlendirdi. Ailesiyle tehdit edilen Ramo, kendi yıktığı düzeni yeniden kurmak zorundaydı.Sibel, hiç bilmediği Gizem adında bir kız kardeşinin ortaya çıkmasıyla büyük bir şaşkınlık yaşadı. Sibel'i zorla kaçıran Gizem, ona Nehir'in kendisini nasıl tehdit ettiğini anlattıktan sonra yanından ayrıldı. Gizem'in arkasında bıraktığı çantaya bakan Sibel ise Gizem ile kardeş olduklarını gösteren bir DNA testi sonucu buldu.Yaşanan tüm olumsuzluklar rağmen Ramo, Sibel'e büyük bir sürpriz hazırladı. İkili tüm gün normal insanlar gibi vakit geçirdikten sonra Sibel, asıl sürpriz ile karşılaştı. Ramo'nun gizlice düğünlerini organize ettiğini gören Sibel, büyük bir sevinç yaşarken, Cabbar'ın saldırıya uğradığı haberinin gelmesiyle Ramo, düğünden ayrılarak yardıma gitmek zorunda kaldı. Harekete geçen Ramo, Cabbar'ı ve paraları kurtarmayı başarırken, bundan sonra İstanbul'da neler yapacağına dair planını da yaptı.Ramo, Cuma akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!