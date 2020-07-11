Ramo'da şaşırtan ayrılık! Hangi ünlü isim diziye veda etti?

Show TV'de ekrana gelen ve başrollerinde Murat Yıldırım ile Esra Bilgiç'in rol aldığı Ramo dizisinin ikinci sezon hazırlıklarına başlandı. Dizinin ilk sezonu Adana'da çekilmişti. İkinci sezon ise İstanbul'da çekilecek ve çekimler Ağustos ayında başlayacak.Ramo'nun 2. sezonu öncesinde hikayede büyük bir değişim yaşandı. Diziye 10. bölümde dahil olan Ekin Türkmen senaryo değişikliği nedeniyle Ramo'ya veda etti.Görkem Sevindik, Hakan Salınmış, Cemre Baysel, İdil Fırat, İlhan Şen gibi isimlerin de diziden ayrıldıkları sosyal medyada ifade ediliyor.