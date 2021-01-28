Show TV'de yayınlanan ve başrollerinde Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın yer aldığı 'Ramo'ya yeni yüzler katılmaya devam ediyor. Nursel Köse'nin ardından kadroya bu kez Rüzgar Aksoy dahil edildi. Aksoy son olarak 'Ramo' dizisinde rol alıyordu.
Ramo'dan Arıza'ya sürpriz transfer!
Yapımcılığını 03 Medya'nın üstlendiği başrollerinde Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın rol aldığı Arıza dizisi kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Son olarak "İhtiyar" karakteri ile Nursel Köse'nin dahil olduğu Arıza dizisine son olarak Ramo dizisinde rol alan Rüzgar Aksoy katıldı.
28.01.2021 18:59 Dizi Galeri