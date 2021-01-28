Ramo'dan Arıza'ya sürpriz transfer!

Show TV'de yayınlanan ve başrollerinde Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın yer aldığı 'Ramo'ya yeni yüzler katılmaya devam ediyor. Nursel Köse'nin ardından kadroya bu kez Rüzgar Aksoy dahil edildi. Aksoy son olarak 'Ramo' dizisinde rol alıyordu.