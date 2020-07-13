Ramo'dan ayrıldı, işte yeni adresi!

Geçtiğimiz sezonu Adana'da çekilen Ramo'nun yeni sezonunda büyük değişiklikler yaşanacak. Dizinin çekimleri Adana'dan İstanbul'a taşınırken, senaryoda da büyük yeniliklere gidilecek. Senaryoda yaşanacak değişiklikler nedeniyle de Ramo'da ayrılıklar olacak.Görkem Sevindik, Cemre Baysel ve İlhan Şen'in önümüzdeki sezon Ramo'nun kadrosunda yer almayacağı kesinleşti. İlhan Şen'in Özcan Deniz'in başrolünü oynayacağı "Seni Çok Bekledim" dizisiyle imza aşamasında olduğu öğrenildi.