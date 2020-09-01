'Ramo'dan ayrılık nedeni belli oldu! "Ya Görkem ya ben"

Görkem Sevindik, Ramo dizisinin yeni sezon kadrosundan ayrılmıştı. Ayrılık nedeni ilk olarak senaryoda yapılan değişiklikler olarak gösterilmişti. Hikayenin Adana'dan İstanbul'a taşınması sonucu Görkem Sevindik'in kadrodan ayrıldığı söyleniyordu.Fakat ayrılık nedeninin başka olduğu öğrenildi. İddiaya göre; Sevindik’in dizide ön plana çıkmasından rahatsız olduğu için Murat Yıldırım’ın baskısı nedeniyle işinden olduğu konuşuluyor.Yıldırım’ın yapımcıya, “Ya Görkem ya ben! Seçiminizi ona göre yapın” diyerek, rest çektiği öne sürüldü.