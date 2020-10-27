'Ramo'dan bir tanıtım daha!

Kürşat'ın öldüğü, Ramo'nun da yaralandığı olay yerine polisler gelince Hasan, Ramo'yu polislerden kurtarmak için kendini feda etti. Polise teslim olan Hasan tutuklanırken, Ramo ağabeyini hapisten kurtarmak için harekete geçti. Diğer yandan Kürşat, ölmeden önce Cihangir'in cezaevine girmesini sağlayacak 'kaman' ipucunu vererek akıllarda soru işareti bıraktı. Fidan, Ramo'nun Kürşat'tan öğrendiği ipucunu Sibel'e söyleyerek yardım istedi. Sibel, Cihangir'in yakınında ipucunun peşine düşerek kendini büyük bir tehlikenin de içine attı. Kürşat'ın ölümünde tüm oklar Ramo'nun üzerine çevrilmişken Ramo, Kürşat'ın cenazesine gelerek herkese adeta meydan okudu. Kürşat'ın kardeşi Nuri, Ramo'nun peşine düştü. Ramo da gerçek katilin kim olduğunu öğrenmeye çalışıyordu. Ramo'ya hain kumpası kuran kişi Erkan çıktı. Erkan'ın karşısına çıkan Ramo, kendi parmak izi olan cinayet silahını ve Kürşat'ın verdiği dosyayı aldı. O anlarda Doğu'nun da gelmesiyle gerilim doruğa ulaştı. Ramo'nun tüm planı Doğu'yla konuşarak yaptığı ortaya çıktı. Diğer tarafta Cihangir'in bilgisayarına girerek 'kaman' gizemini çözmeye çalışan Sibel, Cihangir'e yakalanma tehdidi altındaydı. Erkan'ı, Kürşat'ın kardeşi Nuri'ye teslim eden Ramo finalde Yavuz ile karşı karşıya geldi.Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, İdil Fırat, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Pelin Körmükçü, Hakan Gerçek, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.Ramo, Cuma akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!