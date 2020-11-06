Ramo'nun büyük oyunu!

Ramo’nun bu akşam ekrana gelecek 19. bölümünde Ramo’nun vurulmasının üzerinden haftalar geçmiştir. Ramo kendine gelir gelmez Kaman gizemini çözmek için yeniden kolları sıvar. Yavuz’u saklandığı yerden çıkaran Doğu, onu Cihangir’e teslim etse de Cihangir, kimsenin nedenini anlamayacağı bir karar alarak Yavuz’a dokunulmazlık verir. Bu durum karşısında şoke olan Sibel, soluğu Ramo’nun karşısında alır. Bu savaşta geçici de olsa birlikte hareket etmek zorundadırlar artık. Kaman gizemini çözmeye çalışan Ramo, Yavuz’dan da intikam alma planları yapıyordur. Yavuz’un dokunulmazlık gizemini çözmeye çalışan Ramo, hem Yavuz’u, hem de Cihangir’i kullanarak büyük bir oyun tezgahlar. Eğer planı tutarsa, İstanbul mafyasını çökertmiş olacaktır. Oysa Cihangir, buzdağının sadece görünen kısmıdır.Ramo, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!