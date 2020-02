Ramo'nun gençleri

Murat Yıldırım’ın başrolünde yer aldığı ve hikayesindeki hem aşk hem de adalet mücadelesiyle ekran başındakileri soluksuz bir dünyanın içine sürükleyen ‘Ramo’nun arka sokaklarındaki gizli kahramanları ilk bölümden itibaren dikkatleri üzerine çekiyor. BKM imzalı, Show TV’de ekranlara gelen dizide seyirciler, adımlarını Adana Taşkapı’dan içeri attığı an genç oyuncu kadrosundan oluşan Pompacılar Çetesi’yle karşılaşıyor.‘Ramo’nun hem renkli hem de kilit karakterlerine hayat veren Deniz Gürzumar (Bücür), Atakan Yarımdünya (Tanker) ve Doğu Can (Arap) şimdiden izleyiciler tarafından arama motorlarında sıklıkla aranan isimler arasında yerini aldı. Taklacı rolüyle Yıldırım Bayazıd’ın da yer aldığı ekip, Adana’ya has dilleri ve tavırlarıyla şehrin gündelik yaşantısını ekranlara taşıyor.Murat Yıldırım’la birlikte Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi oyuncuların yer aldığı ‘Ramo’, her Salı akşamı saat 20:00’da yeni bölümleriyle Show TV’de!