'Ramo'nun macerası artık İstanbul'da!

Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi, yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M. Çağatay Tosun'un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan'ın üstlendiği, Murat Yıldırım'ın 'Ramo' karakterine hayat verdiği ve başrolünü Esra Bilgiç'le paylaştığı 'Ramo' için yeni sezon çekimleri başladı. Babasının intikamı ve adalet için savaşan Ramo; artık savaşın tam kalbine, düşmanlarının en zirvedeki ismine karşı savaş açacak.Yeni sezonunda hikayesine İstanbul'da devam edecek olan Ramo'da izleyiciyi büyük sürprizler de bekliyor. Bugün sete giren ekipten ilk kareler geldi. İzleyicilerinin merakla beklediği hikayesiyle Ramo, çok yakında Show TV ekranlarında olacak.