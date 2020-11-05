Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç: "4 kıyafetle 3 ay geçirdim!"

Ramo'da canlandırdığı Sibel karakteriyle adından söz ettiren Esra Bilgiç, pandemi döneminin kendisini değiştirdiğini söyledi. Yeni normale geçilmeden önceki dönemi ailesinin yanında geçirdiğini anlatan Bilgiç, "Tüketime dair düşüncelerim gün geçtikçe değişiyor. Pandemi döneminde Ankara’da ailemin yanındaydım. 3-4 parça kıyafetle 3 ay geçirdim. Artık ihtiyacım olan kadarına sahip olmayı deniyorum" diyerek kendisindeki değişimi ifade etti.