RAMO’DA NELER OLACAK?
Ramo, büyük patronlar tarafından İstanbul’da nizam ve intizamı yeniden kurmak için görevlendirilir. Kabul etmezse de bütün ailesi yok edilecektir. Sibel’in hiç bilmediği Gizem adında bir kardeşi vardır ve bir gün birden bire karşısına çıkar. Aslında onu Nehir bulmuştur. Gizem’in Nehir hakkında söyleyecekleri Sibel ve Ramo’yu dehşete düşürür. Bütün bu karmaşanın içinde Ramo’nun Sibel’e büyük bir sürprizi vardır. Bu sürpriz Sibel’i oldukça mutlu edecektir.
Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, İlker Aksum, Mehmet Yılmaz Ak, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.
Ramo, Cuma akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!
İşte Ramo’nun 30. Bölüm Tanıtımı;
'Ramo'nun yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!
Show TV’nin sevilen dizisi, BKM imzalı Ramo’nun merakla beklenen 30. bölüm tanıtımı yayınlandı. Büyük patronun söylediklerinin dikkat çektiği tanıtımda Ramo'nun İstanbul'daki düzene karşı yaptığı planın ne olduğu büyük merak uyandırıyor.
27.01.2021 16:02 Dizi Galeri