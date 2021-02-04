'Ramo'nun yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

Ramo ve Sibel’in düğününe yapılan baskın birçok insanın ölümüne neden olmuştur. Sibel ağır yaralıdır ve hayatının kurtulması Nehir’e bağlıdır. Nehir, Sibel’in hayatı karşılığında Ramo’dan çok ağır bir bedel ödemesini ister. Diğer yandan Ramo, düğüne saldıranların Korkut’un adamları olduğunu öğrenir ve onunla yüzleşebilmek için Mazhar’dan masayı toplamasını ister. Ramo, Korkut’un en ağır şekilde cezalandırılmasını isterken Korkut’un elinde de Ramo’yu bitirecek büyük bir koz vardır. Ramo, hiç bu kadar zor durumda kalmamıştır.Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, İlker Aksum, Mehmet Yılmaz Ak, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.Ramo, Cuma akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!