'Ramo'nun yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

Ramo, Sibel'in yaşadığını ve Mazhar tarafından kaçırıldığını öğrendi. Müjdeli haberi Serdengeçtiler'in mekanında paylaşan Ramo, Sibel'i geri almak için planını yapmaya başladı. Mazhar ve diğerleri gibi oyuna dahil olarak planını adım adım işledi. Hem Sibel'i kurtaracak, hem de büyük patron Yıldırım'ın işini bitirecek bir plan yapan Ramo, Doğu ile birlikte Yıldırım'ın evini bastı. Yıldırım'a, Mazhar'ı aratarak Sibel'i bırakmasını istedi. Yıldırım, Ramo'nun isteğini yapmak zorunda kalınca Sibel, Mazhar'ın elinden kurtuldu. Mazhar, Sibel'in gitmesine izin verdi ancak Ramo'nun Yıldırım'la işi bitmemişti. Sibel'in kurtulmasıyla istediğini elde eden Ramo, büyük patron Yıldırım'ın işini bitirdi. Ramo'nun büyük patronu öldürmesiyle İstanbul'da dengelerin nasıl değişeceği ise şimdiden büyük merak konusu oldu.Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, İlker Aksum, Emre Kınay, Mehmet Yılmaz Ak, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.Ramo, Cuma akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!