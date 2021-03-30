'Ramo'nun yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

Kasabadaki insanları korumak ve kaybolan paraları bulmak için zamanı kısıtlı olan Ramo, harekete geçti. Büyük para sevkiyatına pusu kuran ve Cemil'in ölümüne sebep olan maskeli kişinin ise Boran olduğu ortaya çıktı. Boran, Anar Dadaşov ile anlaşarak saldırıya geçmişti ancak olay sırasında paraları kasabalılara kaptırmıştı. Boran'ı suçüstü yakalayan ve izleri takip eden Ramo, paraları bulmayı başardı. Serdengeçtilerin akıl hocası Tezer İstanbul'a geldi. Üniversitede hoca olan kimliği ile Tezer Hoca'nın güvenini kazanan Şerif ise Tezer Hoca üzerinden bir tuzak kurarak Sarraf'ı yakaladı. Şerif'in konuşturmak için alıkoyduğu Sarraf, hiçbir şey söylemedi ve yüzüğündeki zehri içerek kendini feda etti. Doğu'nun annesini bulmak için harekete geçen Sibel ise finalde kendisini hiç beklemediği bir tehlikenin içinde buldu. Kaptan tarafından yakalanan Sibel, alıkonuldu. Finalde büyük patron Kaptan'ın yanına gittiğinde Sibel'le karşılaşan Ramo şoke oldu. Ramo'nun artık büyük bir derdi vardı, Kaptan'a yakalanan Sibel'i kurtarmak!Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, İlker Aksum, Emre Kınay, Mehmet Yılmaz Ak, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Efsane Odağ, Atilla Olgac gibi oyuncular yer alıyor.Ramo, Cuma akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!