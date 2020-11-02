'Ramo'nun yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

Kendini büyük bir riske atarak Cihangir'in dosyalarına erişen Sibel, 'Kaman' hakkında önemli bilgiler edindi. Kaman dosyasını inceleyen Sibel, öğrendiklerini Fidan'a anlattı. Kaman'ın bir mahalle olduğunu öğrenen Ramo ve ailesi, hemen harekete geçti. Mahalleye giderek araştırmaya koyulan Pompacılar, gördükleri sessiz ve ürkütücü ortam karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Kaman'ı çözerek Cihangir'i bitirmek isteyen Ramo, bir taraftan da Yavuz'un işini bitirmek istiyordu. Nuri'yi ölmüş gibi göstererek oyun oynayan Ramo, Cihangir'in karşısında Yavuz'un ihanetini ortaya çıkardı. Cihangir bu ihanetin bedelini ödetecek ve Yavuz'un işini bitirecekti! Büyük merak uyandıran Kaman gizemini ve Cihangir'in elinde olan kozları Ramo nihayet öğrendi. Yavuz, Cihangir'in yaptığı katliamı ve Cihangir'in eline düşmesine sebep olan olayı Ramo'ya anlattı. Cihangir, Yavuz'a karşı büyük bir savaş başlatırken, Cihangir'in hamlesine karşı Yavuz da hazırlıklıydı. Doğu'yu ve elinde olan silahı Ramo'nun yardımıyla ele geçiren Yavuz böylelikle yıllardır Cihangir'in esareti altında kalmasına sebep olan silahı aldı. Ramo ile Sibel'in imzaladığı belgelere karşı takas anlaşması yapan Yavuz, silahı aldıktan sonra bu anlaşmaya uymayınca Ramo, silahı Yavuz'dan aldı. Silahı almak ve Ramo'yu ortadan kaldırmak için gözünü karartan Yavuz ise finalde Ramo'yu vurarak herkesi şoke etti!Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, İdil Fırat, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Pelin Körmükçü, Hakan Gerçek, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.Ramo, 6 Kasım Cuma akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!