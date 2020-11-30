'Ramo'nun yeni bölümünden ön izleme yayınlandı!

Mazhar'ın gelişiyle Ramo cephesinde yeni bir düşman daha yer edinirken, tüm dengeler de değişti. Cihangir'in Ramo'dan hesap sorduğu sırada Mazhar, Ramo'yu alıp götürdü ve işkence ederek sorguladı. Mazhar'ın gelişi sadece Ramo'yu değil Cihangir'i de rahatsız etti. İstanbul'un karıştığını ve çarkı döndürmek için geldiğini söyleyen Mazhar, Cihangir'den Ramo ve Yavuz ile olan savaşını bitirmesini istedi. Mazhar, Ramo'dan Mahir'i öldürmesini isteyerek neredeyse imkansız bir görev verirken ayrıca Doğu, Hamdi cinayetini Ramo'nun üstüne yıkmak için sahte tanık ayarlayarak kumpas kurdu. Ramo ve Sibel'in uzun zamandır beklenen yüzleşmesi de bu bölümde nihayet gerçekleşti. Sibel'den artık bir cevap isteyen Ramo, sonunda Sibel'e hala aşık olduğunu itiraf etti. Yaşananlardan sonra ise kurulan büyük tuzağı öğrenen Sibel, hemen Ramo'ya haber verdi. Ramo, böylelikle sahte tanığı yakalayıp sorguya çekti. Finalde ise Mahir'i öldürmek için Mazhar'dan talimatları alan Ramo, harekete geçti. Mahir'e silah doğrulttuğu anlarda heyecan doruğa ulaşırken, "Ramo tetiği çekecek mi?" sorusunun yanıtı büyük merak konusu oldu.Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, İdil Fırat, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Pelin Körmükçü, Hakan Gerçek, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.Ramo, Cuma akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!