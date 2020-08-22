"Ramo"nun yeni sezonundan heyecanlı bir tanıtım daha!

Hapishane yılları boyunca küllerinden yeniden doğan Ramo’nun yaşadığı en büyük şok, Esra Bilgiç’in hayat verdiği Sibel’in yaptıklarıdır. Sibel’in ona ihanet ettiğine asla ihtimal vermeyen Ramo’nun çözmesi gereken bir bilmece de Sibel’in neden böyle yaptığıdır. Ramo’nun planı gayet nettir: Cihangir’i ve krallığını bitirmek! Ramo’nun onu uyaran Yavuz Bey’e verdiği cevap ise kararlılığını ve gözüpekliğini yansıtmaktadır: “Bana 24 saat yeter!"İzleyicilerinin merakla beklediği Ramo, yeni sezonuyla Eylül’de Show TV'de!