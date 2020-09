Rap müzikte yeni dönem!

Kendine has stili, şarkı sözleri ve klibiyle doğu-batı kültürlerini birleştiren Zen- G 'DELALÊ'yle son dönemin yükselen müzik tarzı rapte yeni bir dönem başlattı. Söz, müzik ve düzenlemesini Zen-G'nin Can Vs'yle beraber yaptığı 'DELALÊ'nin klibinde, yönetmen koltuğunda Said Ateş oturdu. Şarkının mastering'ini Kanye West, Adele gibi isimlerin şarkılarına da imza atan Aaron Ahmad yaptı.Şarkının ruhuna uygun olması için Halfeti, Nizip ve Harran Ovası'nda gerçekleşen klip çekimleri, 2 günlük bir keşif gezisinin ardından 2 günde çekildi. Bu süreçte Gaziantep ve Şanlıurfa etrafında yaklaşık 2 bin km yol yapan ekip, çekimleri 40 derece sıcaklıkta tamamladı. 'DELALÊ' Sony Music Türkiye etiketiyle bugün (04.09.2020) tüm dijital platformlarda yerini aldı