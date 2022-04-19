Rapçi Murda’ya 4 yıl 2 ay hapis cezası!

'Murda' lakaplı rapçi Mehmet Önder Doğan’ın, bazı şarkılarında "uyuşturucu kullanımını özendirdiği" iddiasıyla yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme ünlü rapçinin 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Murda’nın avukatı, "Hiçbir sanatçının böyle bir eylemi olamaz. Kararı İstinaf edeceğiz, itirazlarımız olacak" dedi.

19.04.2022 14:34 Magazin

Rapçi Murda’ya 4 yıl 2 ay hapis cezası!
'Murda' ismiyle tanılan ünlü rapçi Mehmet Önder Doğan’ın, 'Duman', 'Pahalı' ve 'Eh Baba' isimli şarkılarında yer alan sözlerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirdiği iddiasıyla yargılandığı davada karar verildi.

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Mehmet Önder Doğan’ın ‘uyuşturucu madde kullanmaya alenen özendirme’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Murda’nın avukatlığını yapan Ümit Gürkal Egemen, duruşma çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Avukat, "Savunmalarımızın tamamında, yazılı olarak da verdik bunları, Anayasa’nın 26, 27, ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin 10. maddesine göre sanat ve ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini söyledik. Müvekkilimin burada kimseyi aleni bir şekilde herhangi bir kötü alışkanlığa, bunun adı ne olursa olsun özendirme, bunun iyi olduğunu göstermek gibi eylemi hiçbir zaman olmamıştır. Hiçbir sanatçının da böyle bir eylemi olamaz zaten. Bir yorum farkının olduğunu düşünüyoruz. Kararı İstinaf edeceğiz, itirazlarımız olacak. İddianame düzenlendikten sonra yurt dışı çıkış yasağı verilmişti. Bildiğiniz üzere müvekkilim Hollanda vatandaşı. Türk vatandaşı değil, burada ikametgahı yok. Biz de iddianame değerlendirildikten sonrasında, ifadesi alınıp yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep etmiştik. Bu talebimiz kabul gördü. Bunun için duruşmalardan vareste tutuldu. Ondan dolayı bugün burada yoktu” diye konuştu.
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