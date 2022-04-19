Rapçi Murda’ya 4 yıl 2 ay hapis cezası!

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Mehmet Önder Doğan’ın ‘uyuşturucu madde kullanmaya alenen özendirme’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.
Murda’nın avukatlığını yapan Ümit Gürkal Egemen, duruşma çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Avukat, "Savunmalarımızın tamamında, yazılı olarak da verdik bunları, Anayasa’nın 26, 27, ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin 10. maddesine göre sanat ve ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini söyledik. Müvekkilimin burada kimseyi aleni bir şekilde herhangi bir kötü alışkanlığa, bunun adı ne olursa olsun özendirme, bunun iyi olduğunu göstermek gibi eylemi hiçbir zaman olmamıştır. Hiçbir sanatçının da böyle bir eylemi olamaz zaten. Bir yorum farkının olduğunu düşünüyoruz. Kararı İstinaf edeceğiz, itirazlarımız olacak. İddianame düzenlendikten sonra yurt dışı çıkış yasağı verilmişti. Bildiğiniz üzere müvekkilim Hollanda vatandaşı. Türk vatandaşı değil, burada ikametgahı yok. Biz de iddianame değerlendirildikten sonrasında, ifadesi alınıp yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep etmiştik. Bu talebimiz kabul gördü. Bunun için duruşmalardan vareste tutuldu. Ondan dolayı bugün burada yoktu” diye konuştu.