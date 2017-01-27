Raphaella Smits

Dünya çapında ünlü müzisyeni canlı performansıyla yakından izlemek istemez miydiniz?

Kültür-Sanat - 27 Ocak 2017 22:26

Tüm dünyada konserler veren ünlü müzisyen, Akbank Sanat'ta 31 Ocak'ta sahne alıyor. Kendine özgü stiliyle, sekiz telli gitar ve tarihi enstrumanlarıyla tanınan Smitsh, kendini her zaman müziğin ruhuna adamış bir müzisyen...



Sanatçı sahne çalışmalarının yanı sıra, seçkin müzikseverlerin vazgeçilmezi olarak nitelenen 20 kayıt yaptı. Raphaella Smits, uluslar arası düzeyde, hem gitar hem de oda müziği alanında ilham veren bir eğitmen olarak da övgüler aldı. Belçika'daki Lemmens Enstitüsü’ndeki eğitmenliğine ek olarak, Batı ve Doğu Avrupa'da, Kuzey ve Güney Amerika'da ve Japonya'da düzenli olarak master dersleri verdi.



Dinleme ve doğru bir şekilde yargılama yeteneğinden dolayı, uluslar arası müzik yarışmalarının organizatörlerince aranan bir jüri üyesi oldu. Çünkü mesleki becerilerini mükemmel bir empati duygusu ile birleştirme yeteneği var. Akbank Sanat Günlerinde gerçekleşecek konseri mutlaka izlemelisiniz.

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