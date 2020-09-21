Rasim Öztekin kavuğu Şevket Çoruh'a devretti!

Geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli simgelerinden olan kavuk, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen özel bir törenle Rasim Öztekin tarafından Şevket Çoruh'a teslim edildi. Kavuğun dördüncü sahibi Ferhan Şensoy’un törene sağlık sorunları nedeniyle katılamadığı açıklandı.Kavuğu teslim eden Rasim Öztekin tarihi törende bir konuşma yaptı. 140 yıldır kavuğun 6 kez el değiştirdiğine, az görülen tarihi bir an olduğuna dikkat çeken Öztekin, “Önemi başka. Bu yılın en komiği, en iyi oyuncusu değil. Bir usta-çırak ilişkisi. Bir liyakat ilişkisi. Bugün Türkiye’de liyakat olayı tamamen unutuldu” dedi.Kavuğu teslim alan Şevket Çoruh ise sözlerine, “Türk tiyatrosu bu dönemlerde çok zor bir dönem yaşarken, mahalle yanarken saçımızı mı tarıyoruz diye bir düşünce geldi aklıma” diye başladı ve şöyle devam etti:* Çok sevinsem ayıp mı olur dedim, oturup ağlasam da ayıp olur dedim. Çok ne yapacağımı bilemedim. Ama bu törenin en önemli tarafı iki yaşayan ustam hayattalar. Birincisi Ferhan Şensoy ve Rasim Öztekin ustam…Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun meddahlarının “Hak dostum, hak”diye söze başladıklarını hatırlatan Çoruh konuşmasını şöyle sürdürdü:* Hak demek, adalet demek, hukuka uygunluk demek, hani şu mumla aradığımız. Hukuk demişken 1982’de sanata büyük katkısı olan Prof. Dr. Orhan Aldıkaçtı’nın şefliğinde çok sesli koro tarafından söylenen eser çok beğenildiği için Anayasa’nın 64. maddesi haline gelmiş.* Burada şöyle diyor: ‘Devlet, sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eserlerinin ve sanatçının korunması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gereken tedbirleri alır.’ Aynen günümüzde bu gelenek devletimiz tarafından çokça benimsenmiştir.* Hak, gerçek demek, doğru demek. Doğruyu söyleyen ustalarımızın en büyük geleneği tiyatro salonlarından çok mahkeme salonlarında arz-ı endam etmeleridir. Bu geleneğinn temsilcilerinden usta Müjdat Gezen ve Metin Akpınar, siz seyircilerini 12. ayın 18’inde Adalet Sarayı’ndaki gösterilerine beklemektedir.* Bu kavuğu bugünkü zor şartlarda, Anadolu’da perde açmaya çalışan, alternatif sahnelerden apartman dairelerine kadar yüreği tiyatroyla dolu tüm tiyatro emekçileri adına kabul ediyorum. Başımın üstünde yeri var. Kavuğun emanetçisi olarak bir sonraki meslektaşıma devredene kadar son sözüm: Hak dostum, hak!Törene videolu mesaj yollayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise şu ifadeleri kullandı:* Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun sembolüdür kavuk…İstanbul’un ev sahipliği yaptığı bu simge açısından çok değerli buluşmaya vesile oldukları için Rasim Öztekin’e ve Şevket Çoruh’a buradan minnet duygularımı iletiyorum. Rasim Öztekin Türk tiyatrosunun çok değerli bir ismi. Ve artık kavuğu taşıyacak olan Şevket Çoruh’a… Şimdiden hayırlı olsun.* Biz İstanbul olarak Türk tiyatrosunu desteklemeye, tiyatronun geleceği açısından en özgür alanları var etmeye devam edeceğiz. Kavuğu bu simgesel oluşumuna ev sahipliği yaptığımız için de Türkiye adına, İstanbul adına gurur duyuyoruz. Bunu en iyi şekilde de taşıyacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın.Sağlık sorunları nedeniyle törene katılamayan kavuğun 4. sahibi Ferhan Şensoy’un videolu mesajı da törende gösterildi. Şensoy mesajında şöyle dedi:* Kavuk devir törenine katılamayacağım için üzgünüm. Rasim Öztekin’in kavuğu Şevket Çoruh’a vermesinden de mutlu oldum. Yolumuz çok dikenli Şevket. Olsun, sen dikenleri yolarsın.* Bu gece cennette kutlanıyor kavuk devir töreni. Kel Hasan Efendi, İsmail Dümbüllü, Münir Özkul. Kavuk devir töreni için yaptığı önemli katkılardan ötürü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na teşekkür ederim.Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen törenin bilet gelirleri Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlanacak. Gecede, Kavuk Devir Teslim Töreni'nin ardından, Şevket Çoruh, bu sefer 6. Kavuklu olarak, Murat Akkoyunlu ile birlikte sahneye çıktı ve “Bir Baba Hamlet” oyununun özel bir gösterimini gerçekleştirdi.Ferhan Şensoy, 2016 yılında kavuğu yeni emenetçisi Rasim Öztekin’e vermişti. (Foto: Depophotos)Kel Hasan Efendi Kavuğu, Türk Tiyatrosu’nun güldürü geleneğinin nişanesi sayılıyor.Bu gelenek, tiyatrodaki tuluat ustalarının en renkli ismi Kel Hasan Efendi, güldürü tuluatının devamını sağlayacak olan öğrencisi İsmail Dümbüllü’ye sembolik bir nişane olarak kavuğunu teslim etmesiyle başladı.Kavuk, 1968’de dönemin en yetenekli ortaoyuncusu Münir Özkul’a devredilmişti. Münir Özkul kavuğu daha sonra Ferhan Şensoy’a, Şensoy da Rasim Öztekin’e emanet etmişti. (Kaynak: sozcu.com.tr)