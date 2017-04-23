Real Madrid 2-3 Barcelona

İspanya La Liga'da 33. hafta mücadelesinde 'El Clasico'da, Barcelona tam 5 golün atıldığı maçta 90+2'de Lionel Messi'nin attığı golle Real Madrid'i 3-2 mağlup etti. Barcelona'nın bu galibiyetiyle La Liga'da şampiyonluk yarışı yeniden başlamış oldu.

Spor - 23 Nisan 2017 23:38
Real Madrid 2-3 Barcelona
İspanya La Liga'da 33. hafta mücadelesinde Real Madrid, Barcelona'yı ağırladı.

25. dakikada Carlos Casemiro, ev sahibi Real Madrid'i 1-0 öne geçiren golü attı ve Real Madrid 1-0 öne geçti.

33'te Ivan Rakitic'in asistinde Lionel Messi skoru 1-1 yaptı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda 73. dakikada Ivan Rakitic, sol ayağıyla ceza sahasından müthiş bir gol attı ve Barça'yı 2-1 öne geçirdi.

77'de ise Sergio Ramos, Lionel Messi'ye yaptığı sert faulden ötürü direkt kırmızı kartla atıldı ve Real Madrid 10 kişi kaldı.

85'te ise Marcelo'nun sol kanattan ortasına iyi dokunan James Rodriguez, Zinedine Zidane'ın öğrencilerine beraberliği getiren golü kaydetti.

90+2'de Lionel Messi ise müthiş golle takımına galibiyeti getirdi.

Kaynak: fanatik.com.tr
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Bağlantılar: Real Madrid, Barcelona

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