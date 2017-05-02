Real Madrid - Atletico Madrid maç sonucu: 3-0

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Real Madrid kendi sahasında Atletico Madrid'i ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi Ronaldo'nun hat-trick yaptığı mücadeleyi 3-0 ile kazandı ve rövanş mücadelesi öncesi finale göz kırptı.

Futbol - 02 Mayıs 2017 23:55
Real Madrid - Atletico Madrid maç sonucu: 3-0
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Real Madrid, Santiago Bernabeu’da Atletico Madrid’i konuk etti. Mücadeleyi Real Madrid 3-0’lık net bir skorla kazanarak finalin kapısını araladı.

Ev sahibi takımın 3 golü de dünya yıldızı futbolcu Cristiano Ronaldo’dan geldi. Hat trick yapan Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde 103. gole ulaştı. Real Madrid bu skorla birlikte çok büyük bir avantaj sahibi oldu.

Real Madrid ile Atletico Madrid arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı, 10 Mayıs Çarşamba günü Vicente Calderon’da oynanacak.

Şampiyonlar Ligi heyecanı çarşamba günü oynanacak olan Juventus – Monaco maçıyla devam edecek.
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