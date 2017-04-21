Real Madrid-Darüşşafa Doğuş: 80-84

THY Avrupa Ligi play off turu ikinci maçında Darüşşafaka Doğuş deplasmanda Real Madrid'i 80-84 mağlup etti ve seriyi 1-1 yaptı.

Basketbol - 21 Nisan 2017 23:52

Darüşşafaka Doğuş, THY Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında bu akşam Real Madrid'in konuğu oldu. Darüşşafaka Doğuş maçı 84-80 kazanarak seriyi 1-1'e getirdi.



THY Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında temsilcimiz Darüşşafaka Doğuş, Real Madrid'i 84-80 yendi. Daçka, seride durumu 1-1’e getirerek İstanbul'daki maçlar öncesi avantajlı duruma geldi. Oynanan ilk maçta temsilcimiz Darüşşafaka, Real Madrid'e 83-75 kaybetmişti.



MAÇIN PERİYOTLARI...

Real Madrid karşısında odaya 44-38 üstün giden temsilcimiz Darüşşafaka Doğuş, İspanya'da ilk yarı boyunca oyun karakterini oturtmuş ve kendinden emin bir görüntü çizdi. Dış sahada en önemli olan noktalardan biri dış atışlardaki isabet yüzdesidir. Nitekim Daçka dışarıdan 6/13 atıp, Real Madrid 3/9'da kalınca fark da kendini daha belirgin gösterdi.

Takım oyunu oynayan İspanyol devine karşılık, bireysel performanslarla hayata tutunan Darüşşafaka, Wilbekin, Zizic ve Wanamaker yakaladıkları ritmi bozmazsa galibiyet işten bile değil.



1.PERİYOT

Real Madrid-Darüşşafaka Doğuş: 19-22



2.PERİYOT

Real Madrid-Darüşşafaka Doğuş: 38-44



3.PERİYOT

Real Madrid-Darüşşafaka Doğuş: 68-66



4.PERİYOT

Real Madrid-Darüşşafaka Doğuş: 80-84

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