Recep İvedik 5 filminin fragmanında yer alan Azerbaycanlı biriyle yapılan boks sahnesi de tepki çekmiş gelen tepkiler üzerine Şahan Gökbakar filminden o sahneyi çıkaracağını açıklamıştı.
Recep İvedik'e bir şok daha!
Recep İvedik 5 filmi henüz vizyona girmeden tepki çekti. Daha önce fragmanda yer alan bir sahne tepki çekmiş ve Şahan o sahneyi filmden çıkaracağını açıklamıştı. Şimdi de Gençlik ve Spor Bakanlığı 'Recep İvedik 5' filmi için soruşturma başlattı.Magazin - 21 Ocak 2017 15:17
Gençlik ve Spor Bakanlığı 'Recep İvedik 5' filmi için soruşturma başlattı. Filminde geçen boks sahnelerinin çekildiği yerler için izin alınmadığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma karşısında Şahan Gökbakar herhangi bir açıklamada bulunmadı.
Recep İvedik 5 filminin fragmanında yer alan Azerbaycanlı biriyle yapılan boks sahnesi de tepki çekmiş gelen tepkiler üzerine Şahan Gökbakar filminden o sahneyi çıkaracağını açıklamıştı.
Recep İvedik 5 filminin fragmanında yer alan Azerbaycanlı biriyle yapılan boks sahnesi de tepki çekmiş gelen tepkiler üzerine Şahan Gökbakar filminden o sahneyi çıkaracağını açıklamıştı.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Recep İvedik 5, Şahan Gökbakar
MAGAZİN HABERLERİ
- Hayat ve Murat vuslata erecek mi?
- Survivor bu akşam başlıyor!
- Deren Talu: Beni çıplak hayal etsinler istemiyorum
- Caner Erkin yoksulluk nafakasını yatırdı
- 'Kiralık Aşk'a veda yemeği!
- Gamze Özçelik'i yıkan haber!
- Reytinglerin galibi hangisi oldu?
- Kıvanç ve Tuba'nın havuz sahnesi sosyal medyayı salladı!
- 'Kiralık Aşk'ın vedası!
- Irmak Atuk: Haftayı sporla bitirdim