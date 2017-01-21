Recep İvedik'e bir şok daha!

Magazin - 21 Ocak 2017 15:17

Gençlik ve Spor Bakanlığı 'Recep İvedik 5' filmi için soruşturma başlattı. Filminde geçen boks sahnelerinin çekildiği yerler için izin alınmadığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma karşısında Şahan Gökbakar herhangi bir açıklamada bulunmadı.Recep İvedik 5 filminin fragmanında yer alan Azerbaycanlı biriyle yapılan boks sahnesi de tepki çekmiş gelen tepkiler üzerine Şahan Gökbakar filminden o sahneyi çıkaracağını açıklamıştı.