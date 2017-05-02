Recep Tayyip Erdoğan yeniden AK Parti'de...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üyelik beyannamesini imzalayarak, 33 ay sonra kurucusu olduğu AK Parti'ye üye oldu.

Yaşam - 02 Mayıs 2017 14:05
Recep Tayyip Erdoğan yeniden AK Parti'de...
AK Parti 1. Olağanüstü Büyük Kongresi'yle 27 Ağustos 2014'te partisine veda eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasa değişikliğinin ardından AK Parti’ye 979 gün sonra yeniden üye olarak döndü. Erdoğan üyelik beyannamesini imzaladı ve resmen AK Parti'ye üye oldu. Erdoğan, "27 Ağustos 2014 tarihinde milletimiz tarafından cumhurbaşkanlığı görevine seçilmem sebebiyle anayasa gereği ayrılmak zorunda kaldığım, kurucusu olduğum partime, yuvama, sevdama, aşkıma bugün yeniden dönüyorum" dedi.
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