Reflüsü olanlara iftar ve sahur tavsiyeleri

Günü yoğun bir çalışma temposu içerisinde ve oruçlu geçiren ve bu şekilde yanlış beslenenlerde yemek sonrası uyku ihtiyacı da kaçınılmaz olur ve yemek yer yemez uzanmak ihtiyacı hissederler. Bütün bunların sonucunda ise reflü ortaya çıkması veya var olan hastalığın şiddetlenmesi kaçınılmazdır! Liv Hospital Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Binnur Şimşek reflü hastalarına önerilerde bulundu.Günlük kalori ihtiyacının çok üzerinde beslenilmemelidir. İftar ve sahur arasında ek öğünler alınmalı, tek öğünde aşırı yemekten kaçınılmalıdır.İftar su veya çorba gibi sıvı besinlerle açılmalıdır. Bunları bitirdikten sonra 15-20 dakika beklenerek diğer besinlere geçilmelidir.Yemekler iyi çiğnenerek öğütülmeli ve hızlı yemekten kaçınılmalıdır. Çiğneme tükrük ve mukus salgılanmasını sağlayarak yemek borusu ve midenin iç yüzünü döşeyen örtüyü mide asidine karşı korumaktadır.İftar veya sahurda yemeği takiben hemen yatılmamalı, 2-3 saat beklenmelidir.Reflüyü artıran veya kolaylaştıran besinlerden (Yağlı yiyecekler, kızartmalar, acılı-baharatlı yemekler, aşırı kahve ve demli çay, gazlı içecekler, sigara, alkol vb) kaçınılmalıdır.Reflü hastalığı için doktorunuzun önerdiği mide asit salgılanmasını azaltan ilaçlar iftar ve sahurda alınmalıdır.Ramazanda kilo almamak için…Oruç tutanlarda yeme düzeni tamamıyla değişmekte, öğün sayısı ve sıklığının azalmasıyla birlikte, vücudumuz yeterli enerji alamadığı sinyalini alır almaz enerji tasarrufu yapmak için metabolizma hızını %30-40’lara varan oranlarda azaltma yoluna gitmektedir. Bu savunma mekanizmasına, gereğinden fazla ve dengesiz beslenme, fiziksel aktivitenin azalması gibi faktörler de eklenince, Ramazan ayını oruçlu geçiren insanların pek çoğunda kilo alımı meydana gelir. Böylece kısa sürede meydana gelen fazla kilo alımı karaciğerde yağlanmaya yol açabilir. Bu nedenle iftar ve sahur arasında ek bir öğün yapmak yararlı olacaktır.