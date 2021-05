Regl dönemi hakkında doğru bilinen 8 yanlış

Kadın yaşamındaki bu özel deneyim hakkında her geçen gün yeni bilgilere ulaşılıyor ancak toplumda kulaktan kulağa yayılan bazı yanlış bilgiler kadınların yaşam kalitesinin düşmesine neden olabiliyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Emine Barın, regl dönemi hakkında doğru bilinen yanlışları anlattı.Kadınlardaki tüm adet döngüsü hamile kalmak için tasarlanmıştır. Her ay rahim iç zarı, hormonların etkisiyle damarlar aracılığı ile beslenir ve kalınlaşır, bu arada aynı süreçte yumurtalık bölgesinde bir yumurta da büyümeye başlar. Eğer gelişen yumurta sperm ile döllenmezse gelişimini tamamlayan yumurta hücresi yerini yeni gelecek olan yumurtaya teslim eder ve bu süreçte rahim iç zarındaki büyüyen doku, adet kanı olarak kadın bedeninden dışarı atılır. Bu doğal süreç kadın bedeninde fizyolojik ve psikolojik birçok değişimin de yaşanmasına yol açmaktadır. Ancak bu değişimlerle ilgili toplumda dolaşan birçok yanlış bilgi bulunmaktadır.Adet döneminde ağrınız fazla ise ve eğer sistemik başka bir hastalığınız yok ise ağrı kesici içmekte herhangi bir sorun yoktur. Adet kanaması miktarınız her ne kadar ağrı kesicilerle azalsa da bu bir problem değildir. Sanıldığı gibi içeride kirli kan birikmez.Adet düzeni her kadında farklı olur. Bazı kadınlarda polikistik over sendromu vardır ve geç adet görür. Bazı kadınlarda hormon problemi vardır sık adet görür. Bazıları ise düzensiz adet görür. Aynı evde yaşayan kadınların regl dönemi birbirinden etkilenmez.Evlenince adet ağrısı geçmez. Sadece gebe kalıp doğum yapınca primer dismenore adı verilen altında bir sağlık problemi yatmayan adet ağrıları kesilir.Tampon kullanmak, ped kullanmak istemeyen kadınlar için güvenilirdir. Örneğin ped alerjisi olanlarda aksine tampon kullanılmalıdır. Ancak tamponların en fazla 6 saatte bir değiştirilmesi önemlidir.Reglken duş alınabilir. Tek şart ayakta duş alınmasıdır, küvette oturmak uygun değildir.Bazı kadınlarda adet düzensizliği olduğu için regl döngüsü karışabilir. Ara kanama olan dönemde ilişki ile hamile kalınabilir.Adet geciktirici ilaçların bir zararı yoktur. Tatil dönemleri ya da özel günlere denk gelen zamanlarda güvenle kullanılabilir.Adet döneminde dışarı akan kan tamamen hormonların değişimi ile oluşan kandır. Yani rahim içi zarı hücreleridir. Toksik, kirli maddeler içermez.