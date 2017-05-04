Reha Muhtar çocuklarıyla alışverişte

Önceki gün ikizleriyle İstinye Park’ta görüntülenen Reha Muhtar, önce çocuklarıyla yemek yedi sonra da mağazaları gezdi.

Magazin - 05 Mayıs 2017 07:00
Reha Muhtar çocuklarıyla alışverişte
Reha Muhtar, önceki gün ikiz çocukları Poyraz ve Mina ile İstinye Park’taydı.

Uzun süredir ortalıklarda görünmeyen Muhtar'ın ikizlerinin büyüdüğü gözlemlendi. Muhtar, birlikte yemek yediği çocuklarını daha sonra alışverişe çıkardı, onlarla birlikte giyim mağazalarını dolaştı.

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