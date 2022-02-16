Reha Özcan'dan 'Üç Kız Kardeş' itirafı!

Çekimleri Ayvalık’ta devam eden, izleyicileri 90’lı yıllara götürecek olan, sıcak ve samimi hikayesi ile daha şimdiden merak uyandıran dizinin usta oyuncusu Reha Özcan, Üç Kız Kardeş hakkında şunları söyledi;“Seçtiğimiz eserlerin içinde umut olması gerekiyor. Seyirciye yaşama sevinci aşılaması gerekiyor. Ve hayatı bir kez daha sorgulaması gerekiyor. Bu projeyi de öyle seçtim. İnsan sıcaklığı var, naif bir kasaba, mahalle hikayesi… Hikayeyi çok sevdim, romanı da çok sevmiştim. Uzun soluklu bir iş olacağını düşünüyorum. Benimle paylaşılan beş proje arasından Üç Kız Kardeş’i seçtim, çok da mutluyum, iyi ki seçmişim.” dedi.İclal Aydın’ın Üç Kız Kardeş romanından uyarlanan dizinin, yönetmen koltuğunda Eda Teksöz otururken, senaryosunu Betül Yağsağan kaleme alıyor.Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatmaya hazırlanan Üç Kız Kardeş 22 Şubat Salı akşamı saat 20.0’de Kanal D’de…