Reina katliamcısına istenilen ceza belli oldu!

Reina katliamcısına 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 2 bin 397 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Yaşam - 09 Mayıs 2017 14:01
Reina katliamcısına istenilen ceza belli oldu!
Reina katliamıyla ilgili Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva ile katliamın planlama aşamasında yer alan İlyas Mamaşaripov, katliamın doğrudan talimatını veren Ebu Cihad isimli teröristi ile doğrudan bağlantılı olan Alı Jameel Mohammed Mohammed ile saldırgan ile benzer potansiyeli bulunduğu belirtilen Abdurrauf Sert'in de 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve bin 555 yıldan 2 bin 397 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
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