Reina katliamcısı alarmı!

Abdulgadir Masharipov'un, Bağcılar Metro istasyonunda görüldüğü ihbarı üzerine polis metroyu kapattı.

Yaşam - 11 Ocak 2017 16:49

Yılbaşı geccesi Reina'ya uzun namlulu silahla saldırı düzenleyerek 39 kişinin ölümüne sebep olan teröristi Abdulgadir Masharipov'un, Bağcılar Metro istasyonunda görüldüğü ihbarı üzerine polis metroyu bir süre kapattı.



İstasyon ve çevresindeki aramalar sürüyor. Kapatılan Kirazlı metro istasyonu ise açıldı.

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