Reina saldırganı yakalandı

Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov İstanbul'da yakalandı.

Yaşam - 17 Ocak 2017 00:24
Reina saldırganı yakalandı
Reina katliamında flaş gelişme... Yılbaşı geccesi Reina'ya saldıran terörist Abdulkadir Masharipov İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen bir operasyonda oğlu ile birlikte yakalandı. Reina'ya saldıran terörist yılbaşı geccesi 39 kişiyi öldürmüştü.

Yılbaşı geccesi Reina'da 39 kişiyi katleden 'Abu Muhammed Horasani' kod isimli Abdulkadir Masharipov İstanbul'da yakalandı.

Reina saldırganı ile birlikte 1'i Kırgız asıllı erkek, 3'ü kadın 4 kişi de gözaltına alındı.


Esenyurt'ta düzenlenen operasyon sonucunda yakalanan teröristin yanında oğlunun da bulunduğu öğrenildi. Teröristin sağlık kontrolünden sonra Emniyet'e getirileceği öğrenildi.

Öte yandan örgütün diğer hücrelerine yönelik de eş zamanlı operasyonların sürdüğü öğrenildi.

TERÖRİSTİN KIRGIZ ARKADAŞI


Kaynak:hurriyet.com.tr
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