Reina saldırganının ismi belli oldu!
Yılbaşı geccesi Reina'ya uzun namlulu silahla saldırı düzenleyerek 39 kişinin ölümüne sebep olan teröristin ismi açıklandı.Yaşam - 07 Ocak 2017 18:28
İstanbul Emniyeti'nden alınan bilgiye göre korkunç saldırıyı gerçekleştirenin Özbek asıllı 'Abu Muhammed Horasani' kod isimli Abdulkadir Masharipov olduğu öğrenildi.
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