Reina saldırganının ismi belli oldu!

Yılbaşı geccesi Reina'ya uzun namlulu silahla saldırı düzenleyerek 39 kişinin ölümüne sebep olan teröristin ismi açıklandı.

Yaşam - 07 Ocak 2017 18:28
Reina saldırganının ismi belli oldu!
İstanbul Emniyeti'nden alınan bilgiye göre korkunç saldırıyı gerçekleştirenin Özbek asıllı 'Abu Muhammed Horasani' kod isimli Abdulkadir Masharipov olduğu öğrenildi.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

YAŞAM HABERLERİ

  • Gribe karşı C vitamini çare değil
  • İstanbul'da kar esareti!
  • İstanbul'da kar esareti!
  • ABD'de havalimanına saldırı!
  • İstanbul'da kar yağışı başladı...
  • Kar başladı, trafik kilitlendi!
  • Meteoroloji kar için saat verdi
  • Merdiven çıkarken diziniz ...
  • Güzel insan Fethi Sekin
  • Konya'da öğrenci servisi devrildi

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Demet Akalın, Şeyma Subaşına çattı!
  • Gülben ile Mustafa aynı eve mi taşındı?
  • Engin Akyürek hayranları kızmasın ama...
  • "Diriliş Ertuğrul"a 2 bomba transfer!
  • Özcan, Aslı'yı bırakmıyor!
  • Terör ihbarı Demet Akalın'ı korkuttu!
  • İrem Derici'yi kızdıran haber!
  • 'Survivor'a katılacak son iki isim belli oldu!
Demet Akalın, Şeyma Subaşına çattı!

EN POPÜLER HABERLER

  • Pelin Karahan: Artık sadece evde aileme..!
  • "Ah Ulan Sevda" klibinden yeni tanıtım
  • Zehra dönmek istiyor!
  • Özcan Deniz köye yerleşti!
  • Berrak Tüzünataç o soruya çok kızdı!
  • "Oyunculuğu bıraktım" diyordu...
  • Whatsapp'la evlilik teklifi!
  • 'Boşanıyorlar' derken bebek müjdesi geldi!
Pelin Karahan: Artık sadece evde aileme..!