Reina saldırısını planlayan yakalandı!

Reina saldırısını planlayan yakalandı! Üzerinden çıkan bu belge dikkat çekti..

Yaşam - 14 Şubat 2017 12:36
Reina saldırısını planlayan yakalandı!
Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bir süredir DEAŞ terör örgütü üyeliğinden hakkında soruşturma yapılan, yılbaşı geccesi İstanbul’da düzenlenen Reina saldırısının planlayıcılarından olduğu belirlenen ve Abdulkadir Masharipov’un kaldığı evin kira kontratını üzerinde bulundurduğu tespit edilen Antalya nüfusuna kayıtlı, aynı zamanda Fransa vatandaşı A.S.’nin İstanbul’da yakalandığı belirtildi.

2 gün önce yakalandığı belirtilen erkek şüpheli A.S. hakkında Burdur Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklama kararı verildiği kaydedildi.

A.S.’nin 2009 yılından bu yana Fransa’da ikamet ettiği ve Reina saldırısının ardından 10 Ocak’ta hakkında Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: DHA
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