Rekabetten hangi dizi galip çıktı? Merakla bekleniyordu...

Dün akşam ekranda yaşanan reyting savaşının galibi belli oldu. Çukur, Yasak Elma ve Sefirin Kızı arasında yaşanan rekabetin kazanını merak ediliyordu. Üç dizi arasından galip çıkan Sefirin Kızı oldu.Total'de ve ABC kategorilerinde zirvede yer alan Sefirin Kızı, AB'de ise birinciliği Fatih Portakal ile Fox Anahaber'e kaptırarak ikinci sırada yer aldı. Diğer dizileri üç kategoride de arkasında bırakan Sefirin Kızı 3 Şubat Pazartesi akşamının kazanını oldu.