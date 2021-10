Reklam mı, aşk mı? Can Yaman kafaları karıştırdı…

Sandokan' dizisi öncesi 'Violet Like the Sea' projesinde İtalyan aktris Francesca Chillemi ile başrolü paylaşan Can Yaman, Instagram hesabından paylaştığı pozla kafa karıştırdı.Francesca Chillemi ile fotoğrafını sayfasına Yaman’a takipçileri “reklam mı, yoksa yeni aşk mı?” diye sordu. Francesca Chillemi'nin, Can Yaman'a aşk dolu bakışları dikkatlerden kaçmadı.Can Yaman, evlilik teklifinde bulunduğu Diletta Leotta ile fotoğraflarını da Instagram hesabından silmedi.