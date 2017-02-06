Retro & Vintage!

Kadın-Moda - 06 Şubat 2017 14:39

Eski fotoğrafları karıştırırken annenizin çizmelerini, kürk mantolarını, bol paça pantolonlarını gördükçe 'bunları keşke saklayabilseydin' dediğiniz çok olmuyor mu?Eskinin 'yeni' moda olduğu bu günlerde, eskici ve antika dükkanlarını karıştırır olduk. Vintage & retro giyim ve hatta ev eşyaları meraklısı insanların buluştuğu kafeler, dükkanlar ve pazarları keşfederseniz siz de bu akıma dahil olabilirsiniz...Sıklıkla vintage ve retro kavramları karıştırılıyor. Retro; eski görünümlü ya da eskiye ait herşeyken vintage; gerçekten eski bir döneme ait olan 'dönem ürünü'dür. Eskilerin modasını yansıtan yeni yapılmış bir çantayı retro diye adlandırırken, vintage olarak adlandıramayız. Her vintage ürün retrodur ama her retro ürün vintage kapsamına girmez.Vintage akımı ile annelerimizden kalma elbiseler değer kazandı. Elbise, gömlek, etek ve aksesuarlarda dantel, fırfır ve saten kullanımı arttı. Bebe yakalar, trençkotlar, uzun etekler vintage moda akımının en belirgin izleri...Vintage modasının en güzel yanlarını ise dönem koleksiyon ürünlerinin sadece sizde olmasıdır. Katıldığınız davetlerde, başka hiç bir kadının üzerinde göremeyeceğiniz bir elbise ile farklılığın keyfini yaşabilirsiniz.Eskiyi yeniden gözden geçirme anlamına gelen vintage modası, size aynı zamanda ekonomik bütçelerle şık giyinme imkanı da sunuyor. Birinci kalite kumaşlarla hazırlanmış özel kıyafetleri vintage mağazalarından uygun fiyatlara satın alabilirsiniz. Balat, Beyoğlu, Cihangir gibi semtlerde sadece vintage kıyafetler satan mağazaları kolaylıkla bulabilirsiniz. Bu semtlerde mezatlara, açık arttırmalara katılabilirsiniz hatta ve hatta size küçük bir tüyo vermemiz gerekirse; Sosyal medya kullanıcıları 'facebook'ta akşam saatlerinde dönem ürünlerinin açık arttırmayla satıldığı 'porto fenari mezat'ı takip ederek oturdukları yerden pey(teklif) verebilir, istedikleri ürünlere internet üzerinden sahip olabilirler.Hatta ikinci el giymekten rahatsız olmuyorsanız Dolapdere ve Feriköy'deki antika pazarlarına gidebilirsiniz, oralardan giyim ve ev eşyaları alabilirsiniz...Sitare Atabay Tümsa