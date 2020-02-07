Reynmen'den yeni albüm

Albümün çıkış parçası olan LEİLA’ya Hasan Kuyucu yönetmenliğinde klip çeken Reynmen; Yeni şarkısı ‘’LEİLA’’ çıktığı an 24 saat içerisinde dünya listelerinde 3. sıraya girerken aynı zamanda bir çok Avrupa ülkesi ve Türkiye’de birinci sıraya kadar yükseldi.Albüm de yer alan diğer şarkılarına da klip çekecek olan Reynmen, mart ayında sürpriz bir isimle ayrıca feat yapacak. En küçüğü 4 bin, en büyüğü 18 bin kişilik yerlerde sahne alacak Reynmen sahne üzeri çalışmalarına Şubat ayı ortasında başlayacakRiba Events ve Back Drop Media ortaklığında gerçekleşecek olan REYNMEN ‘in satışta olan konser tarihleri sırayla şöyle;5 NİSAN Munchen –Zenıth10 NİSAN Zurıch –Hallenstadıon11 NİSAN Wıen –Hallmann Dome12 NİSAN Berlin –Velodrom Ufo13 NİSAN Frankfurt-Jahrhunderthalle15 NİSAN Herttogenbosch –Main Stage(Brabanthallen)17 NİSAN Ludwıgsburg –MHP Arena18 NİSAN Köln- Lanxess Arena19 NİSAN Dortmund –Warsteıner Music Hall