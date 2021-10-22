Reynmen'e, Ece Erken reddi!

Reynmen adıyla tanılanan şarkıcı Yusuf Aktaş, Ece Erken'in sunuculuğunu yaptığı televizyon programında kendisi için sarf ettiği sözlerden dolayı şikayetçi olmuştu. Erken'in ‘sözde fenomen’ gibi sözlerle kendisine hakarette bulunduğunu ileri süren şarkıcı, 5 bin lira manevi tazminat talep etti.Duruşma bugün görüldü. Davada Ece Erken'i ve Reynmen'i avukatları temsil etti. İki isim de mahkemeye gelmedi. Reynmen’in avukatı davanın kabulünü isterken, Erken’in avukatı reddini istedi.Gerekçesini sonra açıklayacağını kaydeden mahkeme, Reynmen’in açtığı davayı reddetti.