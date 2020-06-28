YKS’ye giren Reynmen, sınavın kötü geçtiğini açıkladığı bir paylaşımda bulundu. “Bir Türkçe sorusu için bir buçuk saat uğraştım. Meğer ben Türkçe bilmiyormuşum” diyen Reynmen, “Buradan Türk Dil Kurumu’na sesleniyorum; ‘karıncaincitmez’ kelimesi birleşik olamaz. Bunu biri birleştirse ben ona küfür ederim!” ifadelerini kullandı.
İşte Reynmen'in o açıklamaları:
Reynmen'in YKS isyanı: "Küfür ederim..."
YKS'nin zorluğundan şikayet eden Reynmen sosyal medya hesabından isyan etti.
28.06.2020 12:17 Magazin