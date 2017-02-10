Reyting için bunu da yaptılar?

İşte Mesut Yar'ın "O Acıyı Göstermeye Gerek Var Mı?" başlıklı yazısı:
"Kısmetse Olur'un (Kanal D) önceki gün dönen tanıtımlarında ev ahalisinin acı bir mektup aldığını izledik. Mektupta Merve'nin babasını yitirdiği yazıyordu. Neresinden bakarsanız bakın insanı paramparça edecek böyle bir haberin ekranda veriliyor oluşu ve üstelik bunu tanıtımlarla da olağanlaştırıp reyting derdine düşmek kabul edilebilir bir iş değil.
Duygularımızın ölümü bireylerin ölümü kadar kahredici bir gerçektir ve bir hayli de vahimdir. Bu vahamete katkı sağlamak ise kimse kusura bakmasın ama acının üstüne tüy dikmektir.
Yapmayın, yaptırmayın efendiler!"