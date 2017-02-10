Reyting için bunu da yaptılar?

Mesut Yar'dan 'Kısmetse Olur' programına ağır eleştiri...

Magazin - 10 Şubat 2017 14:31
Reyting için bunu da yaptılar?
Posta Gazetesi TV eleştirmeni Mesut Yar, Kanal D'de yayınlanan 'Kısmetse Olur' programı için şoke edecek sözler sarf etti. Mesut Yar yazısında "Reyting derdine düşmek kabul edilebilir bir iş değil" dedi.

İşte Mesut Yar'ın "O Acıyı Göstermeye Gerek Var Mı?" başlıklı yazısı:

"Kısmetse Olur'un (Kanal D) önceki gün dönen tanıtımlarında ev ahalisinin acı bir mektup aldığını izledik. Mektupta Merve'nin babasını yitirdiği yazıyordu. Neresinden bakarsanız bakın insanı paramparça edecek böyle bir haberin ekranda veriliyor oluşu ve üstelik bunu tanıtımlarla da olağanlaştırıp reyting derdine düşmek kabul edilebilir bir iş değil.

Duygularımızın ölümü bireylerin ölümü kadar kahredici bir gerçektir ve bir hayli de vahimdir. Bu vahamete katkı sağlamak ise kimse kusura bakmasın ama acının üstüne tüy dikmektir.
Yapmayın, yaptırmayın efendiler!"

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Kısmetse Olur, Mesut Yar

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • "Harika bir yuva kurmuşum..."
  • Ödül töreninde müthiş şov!
  • Diriliş Ertuğrul mu, İçerde mi?
  • Emrah'tan 'Sevgililer Günü' süprizi
  • Doğum gününü hastanede geçirdi
  • Görenler tanımakta zorlandı!
  • 'Vatanım Sensin' zirvede!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Fahriye Evcen'in dev tek taşı!
  • Asena Atalay'ın estetiksiz hali!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Burak Özçivit'in paylaşımı 1 milyon rekoru kırdı
  • Dr. Cihan Aksoy'ı yakan sözler! Kanaldan kovuldu, özür diledi
  • Bergüzar Korel'in kafesi kapandı mı?
  • Vatanım Sensin'de Bergüzar Korel'in olay sahnesi
  • Adriana Lima'nın transparanı!
  • Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu sergi de ayrı
  • Kylie Jenner'ın olay paylaşımları
  • Ünlüler bugün neler paylaştı?
Burak Özçivit'in paylaşımı 1 milyon rekoru kırdı

EN POPÜLER HABERLER

  • Selen Görgüzel doğum gününü kutladı!
  • Reyting için bunu da yaptılar?
  • Emrah'tan 'Sevgililer Günü' süprizi!
  • Caner Erkin trafik çevirmesinde!
  • Survivor Eser West'in eski eşinin olay paylaşımları
  • Ölene Kadar'da yakınlaşma
  • Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu sergi de ayrı
  • Kıvanç Tatlıtuğ, Başak'ı ziyarete gitti ama göremedi
Selen Görgüzel doğum gününü kutladı!