Reyting için bunu da yaptılar?

Magazin - 10 Şubat 2017 14:31

Posta Gazetesi TV eleştirmeni Mesut Yar, Kanal D'de yayınlanan 'Kısmetse Olur' programı için şoke edecek sözler sarf etti. Mesut Yar yazısında "Reyting derdine düşmek kabul edilebilir bir iş değil" dedi."Kısmetse Olur'un (Kanal D) önceki gün dönen tanıtımlarında ev ahalisinin acı bir mektup aldığını izledik. Mektupta Merve'nin babasını yitirdiği yazıyordu. Neresinden bakarsanız bakın insanı paramparça edecek böyle bir haberin ekranda veriliyor oluşu ve üstelik bunu tanıtımlarla da olağanlaştırıp reyting derdine düşmek kabul edilebilir bir iş değil.Duygularımızın ölümü bireylerin ölümü kadar kahredici bir gerçektir ve bir hayli de vahimdir. Bu vahamete katkı sağlamak ise kimse kusura bakmasın ama acının üstüne tüy dikmektir.Yapmayın, yaptırmayın efendiler!"