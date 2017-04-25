Reytingler ‘Diriliş’ diyor, sosyal medya ‘Söz’

Magazin - 26 Nisan 2017 05:00

17 – 23 Nisan tarihleri arasında yayınlanan yerli dizilerin reyting sonuçları açıklandı. Reyting sonuçlarına göre, ‘Diriliş’ dizisi listenin zirvesindeydi.Medya Takip Merkezi’nin sosyal medya izleme ve ölçme uygulaması DigiLUP ise, dizilerin sosyal medya performanslarını ele aldı. Araştırmaya göre, ‘Söz’, ‘İçerde’ ve ‘Fi’, sosyal medyada en çok konuşulan diziler sıralamasında ilk üçte yer aldılar. İşte araştırmanın detayları…Prime Time ’da yayınlanan yerli dizilerin, hem televizyonda hem de sosyal medyadaki haftalık karneleri belli oldu.17 – 23 Nisan tarihleri arasındaki reyting total sonuçlarına göre, Diriliş, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Söz, Anne, Aşk ve Mavi, izlenme oranlarıyla ilk beş sırayı belirlediler.Sosyal medyayı 24 saat boyunca aralıksız ölçen uygulama DigiLUP ise TV’de yayınlanan dizilerin sosyal medyada ne kadar konuşulduğunu ele aldı. DigiLUP’ın verilerine göre, Star TV’nin yeni dizileri arasında olan ‘Söz’, yaklaşık 40 bin ileti sayısıyla sosyal medyada en çok konuşulan dizilerin ilk sırasında yer aldı.Show TV’nin vazgeçilmez dizileri arasında olan ‘İçerde’, yaklaşık 21 bin 600 iletiyle listenin ikinci sırasında bulundu. Melek karakterini canlandıran Bensu Soral’ın, geçen haftaki bölümde vurulmasının ardından diziden ayrılacak olması ise sevenlerini üzdü.Fİ, Çİ ve Pİ kitap uyarlamasından olan ‘Fi’, dijital platform Puhu TV’de izleyiciyle buluşuyor. Başrol oyuncularından olan Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsür ve Berrak Tüzünataç dizideki performanslarıyla adından söz ettirmeyi sürdürüyorlar. Fi, yaklaşık 19 bin 858 ileti sayısıyla listenin üçüncü sırasında yer aldı.Listenin dördüncü sırasında 14 bin 43 ileti sayısıyla yer alan ‘Savaşçı’ adlı dizi, bordo berelilerin hayat hikâyeleriyle izleyicinin ilgisini çekiyor.Listenin beşinci sırasında ise ‘Kara Sevda’ yaklaşık 12 bin 305 iletiyle konuşulmaya devam etti. Kara bir aşk hikâyesini konu edinen dizinin başrollerini Neslihan Atagül ve Burak Özçivit paylaşıyor.Sürükleyici konuları kadar oyuncuların performanslarıyla da konuşulan diziler arasında ‘Vatanım Sensin’ 9 bin 284, ‘Cesur ve Güzel’ 9 bin 275, ‘Diriliş’ 5 bin 176, ‘Kırgın Çiçekler’ 4 bin 100 ve ‘İsimsizler’ 3 bin 500 ileti sayılarıyla listenin üst sıralarında yer aldılar.