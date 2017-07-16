Reytinglere Fox Haber damgası!

Dizi - 16 Temmuz 2017 13:20

Dün akşam 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla televizyon kanalları özel yayınlarıyla ekrana geldi.Gerek haber kanalları gerekse normal kanallarının kıyasıya yarıştığı günün galibi Fox Haber oldu. İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal ve Gülbin Tosun'un sunumuyla ekrana gelen Fox Haber, reytinglerde hem totalde hem de AB'de ilk 4 sıraya ambargo koydu.Kanal, "Fox Haber 15 Temmuz", "Fox Haber 15 Temmuz Yorumlar", "Fox Haber 15 Temmuz Özel Konuk", "Fox Haber 15 Temmuz Cumhurbaşkanı Konuşuyor" programlarıyla reytinglerde zirvede yer aldı.