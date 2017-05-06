Reytinglerin galibi hangisi oldu? (05.05.2017)
05.05.2017 Cuma günü reyting sıralaması...Dizi - 06 Mayıs 2017 10:25
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